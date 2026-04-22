В Сызрани завершили спасательные работы после обрушения подъезда жилого дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Даниил Рябчиков

Аварийно-спасательные работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Сызрани завершены. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России. Обрушение произошло в результате атаки украинского беспилотника.

Жертвами трагедии стали два человека — женщина и ребенок. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родным и пообещал оказать материальную помощь семье погибших. Всего пострадали 12 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Из здания эвакуировали 30 жильцов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, в городе упали и сдетонировали не менее 11 беспилотников. К месту ЧС направляли 317 специалистов МЧС и 73 единицы техники. В Сызрани отменили все массовые мероприятия и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Москвы в многоквартирном доме прогремел взрыв. По информации источника, инцидент случился на Загорьевской улице.

После взрыва в здании начался пожар, который удалось локализовать на площади 15 квадратных метров. Внутри горящего помещения людей не оказалось, однако, по предварительным данным, там могли находиться животные. Как уточняет РИА Новости, причиной происшествия стал бытовой прибор.

