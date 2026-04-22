Путин заявил о лидерстве России в спорте и раскритиковал прежнее руководство МОК

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства провел встречу с чемпионами мира по боксу и отметил успехи отечественных атлетов.

Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с победителями и призерами чемпионата мира по боксу. Самые важные заявления главы государства — в материале 5-tv.ru.

Развитие спортивной системы

Владимир Путин заявил о сохранении прочных позиций России в мировом спорте и подчеркнул значимость результатов отечественных спортсменов.

Российский лидер отметил, что государство продолжит комплексное развитие спортивной сферы, включая профессиональный и массовый спорт. Отдельный акцент будет сделан на вовлечении детей и молодежи в регулярные занятия физической культурой.

«Мы, государство, безусловно, продолжим развивать спортивную сферу по всем направлениям, обеспечивать самые широкие возможности для занятий и спортом высших достижений, и профессиональным, и массовым спортом, активно популяризировать спорт, прежде всего среди детей и подростков», — сказал президент.

Оценка решений МОК

В ходе встречи глава государства резко высказался о действиях прежнего руководства Международного олимпийского комитета. Он назвал их решения позорными и трусливыми, отметив политическую мотивированность ряда ограничений в отношении российских спортсменов.

По словам Путина, подобная практика нанесла ущерб олимпийским принципам и продемонстрировала ангажированность части спортивных функционеров. Он выразил надежду на преодоление последствий этих решений новым руководством международных структур.

Президент подчеркнул, что российские атлеты постепенно возвращаются на международные соревнования и показывают достойные результаты, выразив уверенность в будущих победах под национальными символами.

«Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей, представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях и обязательно под нашим родным флагом в сопровождении национального гимна России», — заявил Путин.

Успехи российских спортсменов

Отдельно президент отметил достижения отечественных боксеров на международной арене. По его словам, российские мужская и женская сборные заняли первые места в общекомандном зачете на последних мировых первенствах, подтвердив высокий уровень подготовки.

В рамках церемонии государственные награды получили ведущие спортсмены и представители спортивных организаций. Среди них — Муслим Гаджимагомедов, Мурат Гассиев, Петр Ян, а также руководители и тренеры отечественного бокса.

Орден Дружбы был вручен президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву. Наград также удостоились представители Федерации бокса России и ряд спортсменов, добившихся успехов на международных турнирах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.