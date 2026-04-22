Сигналы в крови: какие показатели в анализах указывают на развитие рака

Эти индикаторы служат предупреждающим знаком, что организму требуется тщательное обследование.

Обычные анализы крови могут помочь заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

В первую очередь врач посоветовал обращать внимание на скорость оседания эритроцитов (СОЭ). По его данным, устойчивое повышение СОЭ может быть связано не только с воспалением, но и со злокачественными процессами. Если показатель долго остается выше нормы, это повод пройти детальное обследование.

Также важным индикатором считаются лейкоциты. Специалист пояснил, что их резкое увеличение или снижение иногда связано с заболеваниями крови, в том числе с возможной онкологией. Любые значительные отклонения от нормы требуют консультации врача.

Отдельное внимание медик уделил уровню общего белка. Он отметил, что при развитии опухолей его количество может снижаться, так как организм расходует ресурсы активнее, а аппетит у пациента нередко ухудшается.

Изменения уровня глюкозы также могут быть косвенным сигналом. По словам врача, некоторые опухоли влияют на выработку инсулина, что приводит к повышению сахара в крови и появлению симптомов, похожих на диабет.

Снижение гемоглобина и эритроцитов специалист называл одним из частых признаков, который может сопровождать онкологические заболевания, особенно связанные с желудком и кишечником. Это может быть связано с незаметными кровопотерями.

Кроме того, врач обратил внимание на уровень тромбоцитов. Его длительное повышение без признаков воспаления иногда встречается при ряде опухолей и требует дополнительной диагностики.

При этом специалист подчеркнул, что ни один из этих показателей сам по себе не является диагнозом. Они лишь служат сигналом, что организму требуется тщательное обследование.

