Витаминная ловушка: как обычные добавки разрушают нервную систему

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Популярные БАДы могут стать причиной инвалидности при неправильном подходе.

Популярный витамин B6 при избыточном потреблении способен оказывать токсическое воздействие на организм и провоцировать серьезные повреждения нервных тканей. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на предупреждение известного невролога Байбина Чена.

Врач подчеркнул, что многие пациенты ошибочно считают аптечные добавки абсолютно безвредными из-за их природного происхождения. Однако накопление в организме определенных веществ, включая жирорастворимые витамины A, D, E и K, а также водорастворимые группы B и C, может привести к тяжелым медицинским последствиям.

Особое внимание доктор Чен уделил витамину B6 (пиридоксину), который необходим для обмена веществ и выработки гемоглобина.

«Многие удивляются, что витамином B6 можно отравиться. В своей практике я не раз видел, как высокие дозы B6 нарушали передачу нервных сигналов и повреждали сенсорные нейроны, что приводило к дегенерации нервных волокон», — отметил невролог.

По словам специалиста, основной риск заключается не в разовом приеме большой дозы, а в «наслаивании» различных добавок. Один из пациентов врача заработал нейропатию, одновременно употребляя мультивитамины, энергетические напитки, успокоительные средства и препараты для сна, в каждом из которых содержался B6.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) подтверждает данные опасения, указывая, что ежедневный прием 200 мг и более пиридоксина провоцирует потерю чувствительности в конечностях, известную как периферическая нейропатия.

Специалисты NHS предупреждают, что если при кратковременном избытке состояние пациента улучшается после отмены БАДов, то при длительном приеме высоких доз повреждения могут стать необратимыми. Официальная рекомендация врачей — не превышать дозировку в 10 мг витамина B6 в сутки, если иное не предписано медицинским специалистом на основе анализов.

