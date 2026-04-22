Спустя три десятилетия: ДНК-тест помог поймать убийцу 27-летней девушки

Он совершил жестокое преступление в конце прошлого века.

В середине апреля в США правоохранительные органы задержали 54-летнего Роберта Уильяма Маккаффри, подозреваемого в жестокой расправе над женщиной. Примечательно, что преступление он совершил еще в 1990 году. Об этом сообщило издание Fox News.

Жертвой преступления стала 27-летняя Лиза Мари Макбрайд. Одним июньским утром девушка без предупреждения не явилась на работу, что сразу вызвало подозрения у ее коллег.

Когда близкие приехали к Лизе домой, они застали пугающую картину: перерезанный провод телефона, поврежденную сетку на окне и явный беспорядок, свидетельствующий о борьбе.

Несмотря на масштабные поиски, обнаружить Лизу живой не удалось. Только спустя четыре месяца случайный охотник наткнулся на ее останки в лесном массиве неподалеку от города.

Сдвинуть расследование с мертвой точки стало возможно лишь в 2022 году, когда криминалисты применили новые методы анализа ДНК к сохранившимся биологическим материалам.

Созданный профиль указал на Маккаффри, который на момент совершения преступления был еще молодым. По данным следственных органов, мужчина мог проникнуть в жилище Макбрайд с целью ограбления, однако в процессе совершил похищение и убийство.

Личность задержанного уже попадала в поле зрения полиции: в 2012 году его супруга Марджори пропала при загадочных обстоятельствах в Южной Каролине. Тогда Роберт утверждал, что жена ушла после семейного скандала, однако детективы уличили его в лжесвидетельстве. За препятствование правосудию он отбыл срок и вышел на свободу в 2023 году.

На данный момент Маккаффри категорически отрицает свою причастность к гибели Лизы Мари Макбрайд. Правоохранители продолжают собирать доказательную базу, учитывая и старые эпизоды его биографии.

Судьба пропавшей жены Роберта до сих пор остается неизвестной, ее тело так и не было найдено.

