Бомба замедленного действия: как мармелад влияет на развития рака

Яркие лакомства с «плохим» составом могут стать причиной серьезных патологий.

Мармелад с искусственными красителями и консервантами способен спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андрей Демин рассказал в беседе с «Абзацем».

Специалист подчеркнул, что лишь малая часть представленной на рынке продукции соответствует нормам безопасности. Проведенные исследования показали, что только восемь производителей из 30 проверенных смогли изготовить продукт, не представляющий угрозы для человеческого организма. Остальные изделия эксперт охарактеризовал как потенциальную «бомбу замедленного действия».

Вредные компоненты в составе популярной сладости вызывают не только аллергические реакции, но и тяжелые нарушения в работе пищеварительной системы.

«Поэтому давно предлагается проводить обязательную государственную экспертизу технических условий и стандартов организации для их регистрации в федеральном информационном фонде стандартов», — добавил эксперт.

По его словам, наличие синтетики и огромного количества сахара превращает мармелад в категорию «мусорной еды», которая способствует развитию ожирения и является серьезным коммерческим фактором риска для населения.

Особое внимание специалист уделил необходимости усиления контроля со стороны надзорных органов. Он призвал Роспотребнадзор более тщательно проверять технологические процессы и качество товаров, поставляемых из-за рубежа.

Эксперт убежден, что изъятие низкокачественного мармелада из продажи никак не повредит рациону граждан, но принесет неоценимую пользу здоровью подрастающего поколения. По мнению представителя ВОЗ, денормализация потребления подобных продуктов поможет снизить общую статистику по онкозаболеваниям и проблемам с обменом веществ в стране.

