Пролежал в воде с зимы: на юге столицы из Москвы-реки достали тело мужчины

На юге столицы из Москвы-реки достали тело мужчины

Спасатели обнаружили останки во время патрулирования у берега.

На юге Москвы в ходе патрулирования спасатели обнаружили тело мужчины в Москве-реке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, погибший находился в районе проспекта Лихачева. Тело обнаружили примерно в 15 метрах от берега. На месте происшествия работают оперативные службы.

Источник уточнил, что останки могли находиться в воде продолжительное время — предположительно с зимы.

Обстоятельства гибели мужчины не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о завершении поисков корреспондента районной газеты Владимира Басова в Вологодской области. Тело журналиста обнаружили 12 апреля в реке Вага вблизи деревни Абакумовская. На момент гибели ему было 66 лет.

По имеющейся информации, в последний раз Басов выходил на связь в ночь с 5 на 6 апреля. Он покинул дом, оставив мобильный телефон, после чего его местонахождение оставалось неизвестным. Сразу после исчезновения начались поисковые мероприятия.

