Слишком холодная весна: апрельские снегопады повлияли на настроение россиян

Погодные колебания способны затормозить восстановление сезонного самочувствия.

В России с наступлением мая традиционно фиксируется улучшение настроения у населения, однако возврат холодной погоды и снегопады могут замедлить этот процесс. Об этом в беседе с Life.ru сообщила врач-психиатр Валентина Ястребова, комментируя влияние аномальных погодных условий на психоэмоциональное состояние граждан.

По словам специалиста, с увеличением солнечных дней у людей активнее вырабатывается витамин D, стабилизируются биоритмы, и это обычно приводит к снижению числа обращений за психологической и психиатрической помощью. Однако нестабильная весенняя погода способна нарушить этот баланс.

«Сама погода вносит свои коррективы. Мы видим ухудшение хронических заболеваний. Честно скажу: сильных изменений по поводу обращений я не заметила, но тем не менее, если такая погода продолжится более длительный период, то биоритмы собьются сильнее. То есть мы вернемся в начало условной весны, грубо говоря, в состояние марта, — тогда обращения по хроническим заболеваниям тоже увеличатся», — отметила Ястребова.

Врач также подчеркнула, что даже у психически устойчивых людей плохая погода может вызывать снижение активности, апатию и нежелание покидать дом. В случаях, когда подобное состояние затягивается и сопровождается негативными мыслями, рекомендуется обратить внимание на свое самочувствие и принять меры для его улучшения.

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, в свою очередь, порекомендовал поддерживать организм в переходный сезон. Он указал на необходимость восполнения дефицита витамина D, который формируется после зимнего периода, независимо от текущих погодных условий.

«Сейчас, весной, нужно пропить курс витамина D. Даже если бы этих заморозков и не было, то все равно организм требует поддержки, потому что закончилась зима и силы организма достаточно поизносились», — отметил специалист.

Кроме того, Онищенко напомнил о важности соответствующей одежды, поскольку многие уже перешли на более легкий гардероб. По его словам, риск простудных заболеваний в условиях нестабильной температуры сохраняется, поэтому важно внимательно относиться к первым симптомам недомогания.

Дополнительную поддержку организму, по мнению эксперта, обеспечивают сбалансированное питание, полноценный сон и регулярная физическая активность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптик предупредил жителей Москвы о продолжительном похолодании: тепло уступит место арктическому циклону.

