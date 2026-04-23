Семь золотых медалей: российская сборная стала лучшей на Менделеевской олимпиаде по химии

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Триумф наших школьников на Международной Менделеевской олимпиаде по химии! Российская сборная показала лучший результат. В копилке команды семь золотых и восемь серебряных медалей. В этом году соревнования проходили на базе МГУ. В турнире участвовали 165 школьников из 35 стран, в том числе Китая, Бразилии, Кубы, Египта, Таиланда и других. Представители еще двух стран выполняли задания дистанционно. О состязании умов — корреспондент «Известий» Линар Гинатулин.

У участников Международной Менделеевской олимпиады, кажется, сразу возникла «химия» с Москвой. Прогулка по городу — часть большой культурной программы, которую подготовили для талантливых школьников из 35 стран. С каждым шагом — новое открытие.

«Боже мой! Как красиво! Очень красиво! Я рад быть здесь», — поделился эмоциями участник олимпиады из Нигерии Майкл Дамола Фолоруншо.

Позади — неделя интеллектуальных испытаний. Сложные задачи по химии: синтез, анализ — все то, что выходит далеко за рамки стандартной школьной программы.

«Сейчас здесь проходит самый зрелищный этап олимпиады — экспериментальный. Ребята работают с реактивами, проводят анализы, и буквально за несколько часов они должны выполнить сложную задачу и получить точный результат», — рассказал корреспондент.

Малейшая ошибка — и эксперимент придется начинать заново. Задания здесь настолько сложные, что даже студенты химического факультета не всегда готовы за них взяться.

— Вы студентка химфака?

— Да.

— Вы какой курс?

— Первый.

— Вы бы смогли решить эту задачу?

— Не уверена, — признается волонтер, студентка первого курса химфака МГУ Капитолина Матвейенко.

Это уже не просто проверка знаний, а настоящая научная работа.

«Теоретические знания у них проверяются на первом и втором теоретическом туре, а здесь важнее именно внимательность, аккуратность, умение правильно читать задания, ничего не пропустить, сделать все осторожно», — сказал член жюри 60‑й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии Сергей Росляков.

Около двухсот школьников боролись за медали и главный приз — Премию Лунина.

Церемония закрытия 60‑й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии собирает полный зал. Именно здесь победителей недели сложнейших испытаний.

Сборная нашей страны — среди сильнейших. В команде — 15 школьников, отобранных по итогам всероссийской олимпиады. И у каждого — медаль.

«Я испытываю, конечно же, радость, гордость за себя, гордость за свою страну. Потому что Россия взяла целых семь золотых медалей, а все остальные — серебряные. Это просто невероятный результат на такой сложной олимпиаде», — поделилась участница сборной РФ.

Победители не скрывают эмоций: кто‑то улыбается, кто‑то уже разбирает свои ошибки. Павел Ревзин из Петербурга в прошлом году стал абсолютным победителем олимпиады, которая проходила в Бразилии. В этот раз конкуренция оказалась еще выше, и в его копилке — серебряная медаль.

«Главное — это знакомства, которые я приобрел за эту олимпиаду, и, собственно, новые знания и ощущения от общения с различными крутыми ребятами из нашей сборной, из Вьетнама и Китая», — рассказал серебряный призер 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии Павел Ревзин.

Для участников из других стран это не только соревнование, но и возможность стать частью международного научного сообщества.

«Я очень счастлив и горд собой. Это большая победа. И не только для меня и моей семьи, но и для моей страны. Я пришел сюда, не ожидая ни одной золотой медали или какого-то приза, но я взял две, целых две!» — отметил победитель 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии из Вьетнама Хоанг Минь Нго.

Помимо медалей, жюри вручает специальные награды — за лучший результат в теории и практике, а абсолютные победители получают Премию Лунина.

«Это действительно произвело на меня впечатление, даже шокировало. Потому что я занял первое место, получил медаль. Я даже не ожидал, что попаду в топ-3, а я попал в топ-1», — поделился победитель 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии из Китая и обладатель премии Лунина 1-й степени Цзыхань Ван.

Но главное — не только награды. Здесь, в стенах Московского государственного университета, встречаются те, кто уже завтра будет двигать науку вперед. И, возможно, именно эти школьники через несколько лет сделают открытия, о которых сегодня еще никто не знает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.