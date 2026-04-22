Опасен ли ваш роутер? МВД предупредило о массовых взломах домашних сетей

Злоумышленники получают полный контроль над трафиком пользователей.

Российские граждане могут столкнуться с перехватом личного интернет-трафика из-за уязвимостей в настройках домашних роутеров. Хакеры способны полностью контролировать действия пользователя в сети, если получат доступ к устройству. В МВД предупредили, что подобные инциденты становятся возможными из-за пренебрежения базовыми правилами цифровой гигиены.

Директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско прокомментировал ситуацию, отметив, что проблема безопасности сетевого оборудования остается актуальной уже два десятилетия.

«Это уже старая история, которая всплывает как напоминалка от МВД. Я говорю о ней уже 20 лет. Здесь все зависит от того, что люди используют дефолтные пароли и не меняют их. Мы все пользуемся дома интернетом, но мало кто понимает, как именно работает роутер. Более того, распознать взлом никак не получится, если вы не специалист в области IT. Чтобы этого не допустить надо ставить сложные пароли, менять те, которые установил провайдер. Никаких стандартных и дефолтных быть не должно», — сказал Вураско в беседе с НСН.

Специалист уверен, что именно сохранение заводских настроек является главной лазейкой для киберпреступников.

Эксперт также пояснил механику подобных атак, уточнив, что хакеры редко выбирают конкретного человека в качестве цели. Обычно злоумышленники проводят массовые сканирования сетей, выявляя наиболее уязвимые точки доступа.

«Не было таких случаев, чтобы роутеры ломали под конкретного человека и проворачивали какие-то схемы. Обычно такие атаки идут волнами, чтобы проверить, кого можно взломать, найти уязвимое устройство. Такой же метод хакеры используют в умных камерах и так далее», — добавил Вураско.

При этом владельцам взломанных устройств не стоит опасаться необоснованных обвинений в случае совершения преступлений с их IP-адреса, так как бремя доказательства вины конкретного лица лежит на прокуроре.

Тем не менее, для минимизации рисков пользователям настоятельно рекомендуется регулярно обновлять программное обеспечение роутеров и использовать надежные методы аутентификации.

