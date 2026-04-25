Диета против деменции: как питание защищает мозг от старения
Daily Mail: средиземноморская диета может защитить мозг от старения
Правильный выбор продуктов в супермаркете способен значительно снизить риск развития когнитивных нарушений в будущем. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Диетолог Памела Нисевич-Беде выделила ключевые группы продуктов, которые помогают сохранить остроту ума и предотвратить болезнь Альцгеймера.
По словам специалиста, приоритет стоит отдавать некрахмалистым овощам, постным белкам, ярким фруктам, орехам и семенам.
«Точно так же, как мы думаем о „лучшей тарелке“ для здоровья сердца или обмена веществ, мы можем составить ее и для здоровья мозга», — отметила эксперт.
Исследования показали, что строгое соблюдение такого режима питания позволяет замедлить старение мозга примерно на два с половиной года и сократить вероятность возникновения болезни на 53%.
Особое внимание Нисевич-Беде уделяет контролю уровня глюкозы, подчеркивая, что всплески сахара в крови негативно влияют на когнитивные способности.
Она советует комбинировать углеводы с белками и клетчаткой, чтобы замедлить процесс усвоения. В черный список попали ультрапереработанные продукты, фастфуд, сладости и чрезмерное количество соли, которые провоцируют воспалительные процессы и повреждают сосуды.
Интересно, что умеренное потребление сыра и жирных сливок, согласно шведским исследованиям, может быть полезным, а свежее красное мясо в умеренных дозах помогает тем, кто генетически предрасположен к деменции, благодаря высокому содержанию витамина B12 и железа.
