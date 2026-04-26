«Бей или беги»: «беспричинное» сердцебиение может быть опасным симптомом

Как правило, этот симптом провоцируется стрессом, кофеином или приемом некоторых лекарств.

Внезапные приступы тахикардии могут указывать на серьезные гормональные сбои или сердечную патологию, даже если показатели пульса на гаджете кажутся нормальными. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Доктор Элли Кэннон объяснила, что ощущение того, что сердце бьется слишком сильно, быстро или неравномерно, называется учащенным сердцебиением.

Это состояние часто сопровождается тревогой и нехваткой воздуха из-за выброса адреналина в кровь, что включает защитную реакцию организма «бей или беги».

В большинстве случаев такие симптомы провоцируются стрессом, кофеином или приемом некоторых лекарств, например, ингаляторов от астмы.

Однако специалист предупредила, что игнорировать подобные проявления нельзя, так как они могут быть вызваны гипертиреозом — избыточной активностью щитовидной железы. Для диагностики этого состояния достаточно сдать анализ крови и при необходимости начать прием соответствующих препаратов.

Особое внимание следует уделить исключению заболеваний сердечного ритма, таких как фибрилляция предсердий, которая значительно увеличивает риск возникновения инсульта.

Доктор Кэннон подчеркивает, что пациентам не стоит слепо доверять современным смарт-часам. Несмотря на их полезность, они не являются медицинским оборудованием и могут не зафиксировать опасные нарушения в работе сердца.

