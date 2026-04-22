Четверть века в секрете: женщина скрывала смертельный диагноз от близких

Она предпочла бороться с агрессивной опухолью в тайне ото всех.

Жительница США Лори Кортмански на протяжении 25 лет скрывала от родственников и друзей наличие у нее злокачественной опухоли головного мозга. Об этом рассказало издание Mirror со ссылкой на вдовца женщины по имени Джон.

Мужчина рассказал, что страшный диагноз его супруге поставили вскоре после их свадьбы, когда ей исполнилось всего 25 лет. Первыми тревожными признаками болезни стали непрекращающиеся головные боли, непроизвольное подергивание глаза и специфический привкус металла во рту.

Обследование выявило агрессивное новообразование размером со сливу, однако Лори приняла твердое решение не посвящать в свою проблему никого, кроме мужа. По словам Джона, его супруга не хотела, чтобы окружающие видели в ней пациента или жалели ее.

«Если бы вы встретились с ней, то не догадались бы, что с ней что-то не так. Она скрывала рак от многих друзей и всех своих клиентов», — поделился воспоминаниями мужчина.

Несмотря на тяжелое заболевание, Лори вела крайне активный и насыщенный образ жизни. За годы борьбы с недугом она успела основать собственное дело, выучить французский язык и реализовать мечту о многочисленных путешествиях по миру.

За это время американка перенесла четыре сложнейшие хирургические операции и несколько изматывающих курсов лучевой терапии. Вопреки всем сложностям она продолжала сохранять свою тайну.

Ситуация резко ухудшилась в период пандемии коронавирусной инфекции, когда болезнь начала стремительно прогрессировать. В последние полтора года жизни состояние Лори стало критическим: она лишилась возможности говорить, глотать и даже моргать, из-за чего ей требовался круглосуточный посторонний уход.

Все это время единственным человеком, который заботился о ней и знал правду, оставался ее муж Джон. Жизнь Лори Кортмански оборвалась в 2021 году.

