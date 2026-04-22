Месть на острие клинка: мужчина отрезал ухо соседу из-за ревности

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Разъяренный супруг устроил кровавую расправу прямо на улице.

В Индии полицейские задержали мужчину по имени Нитин, который напал на своего соседа с мечом и отсек ему ухо. О случившемся сообщило издание India Today.

Мужчина совершил преступление на почве ревности. Он был убежден, что его жена состоит в тайной любовной связи с их общим знакомым Абхишеком, что регулярно становилось поводом для семейных конфликтов и в итоге привело к нападению.

Кровавая расправа была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Нитин выбрал момент, когда его предполагаемый соперник Абхишек был увлечен беседой с прохожим и не замечал опасности.

Нападавший незаметно подобрался к мужчине со спины и нанес резкий удар мечом. Пострадавший пытался защититься и закрыться руками, однако холодное оружие достигло цели — Абхишек лишился части уха.

После удара окровавленный мужчина рухнул на землю. Он пытался зажать рану, чтобы остановить сильное кровотечение. Очевидцы происшествия не остались в стороне и смогли скрутить вооруженного ревнивца до приезда полиции. Пока прохожие удерживали Нитина, пострадавший поднялся и скрылся с места нападения на велосипеде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.