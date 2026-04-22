В Карачаево-Черкесии умер 100-летний ветеран ВОВ Виталий Зорин

Мужчина попал на фронт в 16 лет, принимал участие в освобождении Ленинграда и Европы.

В Карачаево-Черкесской Республике умер ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель региона Виталий Гаврилович Зорин. Об этом заявил глава республики Рашид Темрезов.

«Скорбная весть… Не стало Виталия Гавриловича Зорина. <…> Совсем недавно нашему уважаемому земляку исполнилось 100 лет — целый век, наполненный мужеством, испытаниями и преданностью своей стране», — рассказал он.

Виталий Гаврилович оказался на фронте в 16 лет, принимал участие в освобождении Ленинграда и Европы от немецко-фашистских войск. Кроме того, он участвовал в Маньчжурском походе против Японии. Темрезов подчеркнул, что фронтовые заслуги Зорина останутся символом смелости и любви к Родине.

После Победы в Великой Отечественной войне он продолжил служить людям и долгие годы трудился во благо республики и ее жителей.

«Особая честь — знать лично поколение победителей, людей, как Виталий Гаврилович, чье мужество и самоотверженность стали основой нашей благополучной мирной жизни», — сказал глава КЧР.

