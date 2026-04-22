Лавров указал на бурный расцвет сатанизма на Западе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Запад напрямую поддерживает Киев в их так называемых работах по «инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых».

В некоторых странах Европы бурно расцветает увлечение сатанизмом*. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

Начатые в прошлом году в Киево-Печерской Лавре на Украине так называемые работы по «инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых» вызывают сильное возмущение и даже отвращение, подчеркнул глава МИД РФ.

«За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве, даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «сатанизмом как он есть» решение Украины наградить орденом княгини Ольги I степени главу европейской дипломатии Каю Каллас.

Захарова напомнила, что княгиня Ольга стала первой правительницей Руси, принявшей христианство. В связи с этим дипломат задалась вопросом, насколько такому наследию соответствует современная европейская политика.

Ранее 5-tv.ru писал, как сатанизм укоренился в украинской власти. Откровения изнутри офиса президента Украины Владимира Зеленского раскрыли реальные механизмы принятия решений в Киеве.

* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ.