Успех требует благодарности: китайский гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя богата на счастливые дни. Несмотря на вялое начало, для важных дел есть вторник, среда и пятница. Четверг, субботу и воскресенье лучше не перегружать лишними заботами.

Понедельник, 27 апреля 2026 года

День Золотой козы

Энергии дня стагнирующие и тягучие. Такая структура называется Фу Инь — энергия статична и не хочет просыпаться. Поддержки от нее ждать не приходится. Все буквально остается на своих местах. Последите за здоровьем, присмотритесь к проблемам, которые намечаются, сосредоточьтесь на поиске выхода из сложных ситуаций. Может казаться, что выхода нет, но помните что это иллюзия.

Это очень хороший день для того, чтобы привести свои дела к балансу. Нагнать тех, от кого вам кажется, что вы отстаете. Кроме того, этот день хорош для приобретения новых активов.

Совет книги перемен: запутанные ситуации можно прояснить через диалог и закон.

Вторник, 28 апреля 2026 года

День Водной обезьяны

Обладает прекрасными энергиями. Звезды добродетелей обещают самые перспективные результаты делам, которые будут начаты сегодня.

Это отличное время для того чтобы начать что-то, что вы рассчитываете вырастить до крупных размеров — вклад, бизнес, проект, компания, штат наемных сотрудников. Несмотря на внешние незначительные ограничения, время благоприятно для активных действий.

Совет книги перемен: самое время преодолевать препятствия через слаженные действия — избегайте роли «младшего сына», исполнителя без стратегии.

Среда, 29 апреля 2026 года

День Водного петуха

Хороший день для ремонта, переезда в новый дом, свадьбы и начала бизнеса. Встречаться с начальством и просить о покровительстве, правда, сегодня не стоит. Могут возникать препятствия и беспокойства. Но все они будут преодолимы благодаря счастливым структурам и энергиям дня. Луна оказывается в 28 созвездии Повозка, одно из лучших для приобретения активов, инвестиций и начала обучения.

Совет книги перемен: мудрость приходит с опытом — достигнув своих целей, вы сможете помочь другим людям. Действуйте не форсируя события. Будьте лебедем, который плывет по течению: не боритесь с водой, а используйте ее силу, чтобы плавно достичь берега.

Четверг, 30 апреля 2026 года

День Деревянной собаки

Разрушитель месяца не дает поддержки долгосрочным и краткосрочным проектам. Он рушит то, что создается сегодня. Дает нестабильность делам, которые будут начаты в этот день. Структура дня обещает стагнацию и задержки в делах. Если окажетесь в ситуации конфликта, отступайте и действуйте консервативно. Легко выйти из конфликта будет трудно.

Совет книги перемен: избегайте эмоциональных решений под влиянием стресса и излишних трат — есть риск финансовых потерь.

Пятница, 1 мая 2026 года

День Деревянной свиньи

Получает звезду небесного успеха и дает поддержку множеству дел. В такой день хорошо решать денежные вопросы, делать перестановки в доме допустимо. А вот рискованными видами спорта заниматься нежелательно — риск получить травмы слишком велик. В китайских текстах этот день значится как благоприятный для дел второго уровня важности.

Совет книги перемен: успех требует щедрости и благодарности — чем больше даете, тем больше получаете.

Суббота, 2 мая 2026 года

День Огненной крысы

День разрушителя не дает поддержки делам, которые будут начаты в это время. Зато счастливые звезды помогают мощному завершению, расставанию и подведению итогов. Хорошо в такой день избавляться от ненужного. Не участвуйте в сомнительных делах и проектах, чтобы избежать возможных неприятностей.

Совет книги перемен: позаботьтесь о себе, своем теле и здоровье.

Воскресенье, 3 мая 2026 года

День Огненного быка

Плохие звезды дня препятствуют успешному началу ремонта, свадьбе и переезду в новый дом. Нарушители китайских порядков могут потерять в деньгах или оказаться вовлеченными в юридические неприятности. Финансовые вопросы тоже лучше решать в другой день. Отдыхать в такое воскресенье будет лучшим выбором.

Совет книги перемен: мудрость — в умении выбирать за кем и за чем следовать. Не нужно слепо подражать, не понимая сути.

