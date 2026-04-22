Армия России поразила энергетические и транспортные объекты ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по энергетическим, транспортным и портовым объектам, работавшим в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атаку провели силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Также армия России поразила склады боеприпасов, места подготовки к пуску БПЛА дальнего действия, пункты временного размещения личного состава ВСУ и иностранных наемников. В оборонном ведомстве сообщили, что удары охватили 131 район зоны боевых действий.

Ранее подобную массированную атаку по украинской военной инфраструктуре ВС РФ провели 19 апреля.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). В качестве главных целей были обозначены демилитаризация и денацификация Украины.

Путин особенно подчеркнул, что украинские боевики возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР, а попытки мирного разрешения конфликта Украина проигнорировала. Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.