Ключевая ставка может опуститься до 8-9%: как это отразится на обществе

Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что ключевая ставка в России может снизиться до 8-9% к 2027 году. По его оценке, в ближайшие годы показатель будет постепенно уменьшаться и в итоге перейдет в однозначный диапазон. Подробнее этот вопрос в беседе с корреспондентом 5-tv.ru прокомментировала экономист Галина Сорокина.

Специалист пояснила, что подобный сценарий выглядит ожидаемым в сложившейся экономической ситуации. Она обратила внимание, что ранее президент России Владимир Путин критиковал прогнозы правительства и Центробанка. Глава государства указывал на расхождения между ожиданиями и реальными результатами экономики. По словам Сорокиной, после этого можно ожидать более решительных шагов по смягчению денежно-кредитной политики.

Эксперт отметила, что снижение ставки может начаться уже на ближайших заседаниях Банка России. При этом, по ее оценке, ожидается не минимальное изменение, а более заметное снижение — на один или несколько процентных пунктов.

Также Сорокина объяснила, как это отразится на гражданах. По ее словам, снижение ставки приведет к удешевлению кредитов, что облегчит положение людей, вынужденных занимать деньги. В то же время доходность банковских вкладов может снизиться, поэтому вкладчики будут получать меньше прибыли.

Экономист отметила, что в текущих условиях усиливается разница в доходах: те, у кого есть накопления, могут зарабатывать на депозитах, тогда как другие вынуждены брать дорогие кредиты, что увеличивает их долговую нагрузку.

«Сегодня инвестиции приносят доходность иногда ниже, чем обычный банковский вклад. А, с другой стороны, люди, у которых этих сбережений не было, находятся в ситуации, когда вынуждены брать сверхдорогие кредиты под 20% минимум годовых. Что, естественно, понижает их экономическое состояние, то есть повышает их закредитованность», — пояснила специалист.

При этом, говоря о влиянии на экономику, Сорокина указала, что быстрых изменений ждать не стоит из-за инерционности процессов. Однако при снижении ставки до уровня немного выше инфляции, примерно 8-9%, может начаться постепенное восстановление деловой активности. По оценке эксперта, это создаст условия для развития малого и среднего бизнеса, который в данный момент испытывает серьезные трудности.

Помимо этого, эксперт добавила, что при таком сценарии экономика может постепенно выйти из спада и показать умеренный рост.

