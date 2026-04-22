«Никогда не испытывал такой боли»: бык порвал прямую кишку тореадору на арене

Фото: www.globallookpress.com/Dmitriy Puzyrev

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

«Король корриды» оказался на грани жизни и смерти.

Испанский матадор Моранте де ла Пуэбла, известный как «король корриды», был госпитализирован после тяжелого ранения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Во время выступления бык, занявший опасную позицию в центре ринга, внезапно атаковал тореадора в область бедра. Мужчина не успел поднять руки для защитного маневра, и животное нанесло удар рогом, который привел к перфорации прямой кишки и повреждению мышц сфинктера. По иронии судьбы, всего за день до трагедии матадор в шутку рассуждал о возможности подобного ранения.

После экстренной операции Моранте де ла Пуэбла перевели из реанимации в обычную палату госпиталя Виамед.

«Я никогда не испытывал такой боли. Я чувствовал, как бык ищет мою кровь. Это было невыносимо», — поделился матадор своими ощущениями.

Он признался, что в первые минуты после атаки испытал сильнейший страх из-за возможной потери крови, однако в лазарете выяснилось, что кровотечение было минимальным. Несмотря на это, медики оценивают повреждения как крайне сложные из-за специфического расположения ран.

Операцию проводил доктор Октавио Мулет, который сообщил о необходимости сложной реконструкции тканей. Сейчас пациент находится на внутривенном питании через катетер, так как принимать пищу обычным способом ему запрещено из-за высокого риска инфекции.

По прогнозам врачей, «король корриды» проведет в больнице еще как минимум неделю под строгим наблюдением. Несмотря на пережитый ужас и осознание того, что бык буквально «вынес его» с арены, артист старается сохранять спокойствие и улыбается посетителям, признавая, что ему придется запастись терпением для восстановления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.