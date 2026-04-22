Игры с мячом разрушают связь между собакой и ее владельцем

Ученые выяснили, какие развлечения на самом деле помогают укрепить симпатию питомца.

Обычная игра в «принеси мяч» не позволяет владельцам установить глубокий эмоциональный контакт со своими собаками. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты из Линчепингского университета провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие формы взаимодействия между человеком и животным наиболее эффективны для формирования сильной социальной привязанности.

Результаты научной работы показали, что простого метания предмета недостаточно для полноценного общения. Чтобы собака чувствовала настоящую близость, хозяину необходимо самому активно вовлекаться в процесс, выбирая более интерактивные развлечения.

«Просто бросать мяч недостаточно», — пояснила профессор Лина Рот из Линчепингского университета.

По ее словам, исследователей интересовало именно социальное взаимодействие, поэтому в рамках эксперимента предлагались такие активности, как перетягивание каната, салки, прятки или легкое «дразнение» пальцами.

В эксперименте приняли участие около 3000 владельцев со своими питомцами. Их разделили на три группы: первая должна была играть больше обычного, вторая — усиленно тренироваться, а третья продолжала жить в привычном ритме.

Спустя четыре недели только в той группе, где люди активно играли с животными, было зафиксировано значительное укрепление эмоциональной связи. Примечательно, что собаки из «игровой» группы стали сами чаще проявлять инициативу и звать хозяев к общению.

Исследователи подчеркивают, что игры с объектами требуют минимального социального обмена, в то время как интерактивные забавы развивают взаимное внимание.

«Выяснилось, что игровая группа улучшила связь с собакой всего за месяц, уделяя этому несколько лишних минут в день. Это результат, о котором можно только мечтать», — отметила доцент Лина Рот.

Ученые полагают, что такие выводы особенно важны для владельцев собак из приютов, которые пропустили важный период социализации в щенячьем возрасте.

Совместное веселье помогает взрослым животным быстрее привыкнуть к новому дому и довериться человеку. Также отмечается, что аналогичные привычки к играм иногда встречаются и у кошек, однако они гораздо более избирательны в предметах и времени для развлечений.

