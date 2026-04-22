СК возбудил дело о теракте после гибели и ранений жителей Сызрани

На месте инцидента работают следователи и криминалисты.

Уголовное дело о теракте возбуждено после гибели и ранения мирных жителей при обрушении подъезда дома в Сызрани Самарской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в мессенджере МАКС.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Самарской области», — уточнила сотрудник ведомства.

Она добавила, что на территорию города Сызрань упало не менее 11 вражеских дронов с последующей детонацией.

Подобные действия привели к гибели женщины и ребенка, а также ранениям нескольких человек. В результате этой атаки ВСУ были повреждены жилые дома и другие гражданские объекты. В том числе после удара беспилотника по четырехэтажному многоквартирному дому произошло частичное обрушение одного из подъездов.

Петренко отметила, что на месте инцидентов работают следователи и криминалисты. Они производят осмотры, допрашивают очевидцев и потерпевших, а также изымают записи с камер видеонаблюдения.

«Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению», — подчеркнула представитель ведовства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после обрушения подъезда в Сызрани один человек находится в тяжелом состоянии. В больницах Самарской области остаются трое пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Всего пострадали 12 человек, среди них двое несовершеннолетних. Всем им оказывается, в том числе и психологическая поддержка.

