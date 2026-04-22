«Перемирие ничего не значит»: что происходит с переговорами между Ираном и США

Принципиальным вопросом остается проход судов через Ормузский пролив.

А теперь к ситуации на Ближнем Востоке. Где уже понятно: второй раунд переговоров США и Ирана окончательно сорван. Тегеран отказался встречаться с американскими представителями. Трамп еще накануне грозил ударами, но вновь в последний момент передумал. Все детали развития этого конфликта — у корреспондента «Известий» Вадима Картушова.

Гордиев узел войны на Ближнем Востоке завязался еще сильнее. Временное перемирие между США и Ираном официально истекло. Сделка на заключена, второй раунд переговоров в Исламабаде сорван. Американская делегация дружно распаковывает чемоданы.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс отменил свою поездку в Исламабад. Запланированное мероприятие отменено, время его проведения пока не определено», — пишет газета The Wall Street Journal.

Казалось бы, должны были последовать новые удары. Но Дональд Трамп в очередной раз меняет правила игры — если накануне он был настроен воинственно, то теперь — он просто-напросто продлевает временное перемирие. А вместе с ним и блокаду Ормузского пролива.

«Иран хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт, и они могли бы зарабатывать 500 миллионов долларов в день. Они только заявляют, что хотят его закрыть. Он у меня полностью заблокирован, так что они просто хотят сохранить лицо. Но если мы откроем пролив, соглашения с Ираном никогда не будет, если только мы не взорвем всю оставшуюся часть их страны вместе с их лидерами», — заявил президент США Дональд Трамп.

Но вот в чем загвоздка — официальный Тегеран так называемое дополнительное время принимать отказывается. Глава иранского МИД Аракчи еще до очередного «дня икс» говорил, что американская блокада Ормуза сама по себе акт войны и является нарушением перемирия. А советник спикера парламента исламской республики Мохаммади на решение Трампа отреагировал еще жестче.

«Продление перемирия, предложенное Трампом, ничего не значит. Проигравшая сторона не может диктовать условия. Продолжение блокады ничем не отличается от бомбардировки и должно быть встречено военным ответом», — подчеркнул советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади.

Свободный проход судов через Ормузский пролив — вопрос для Ирана принципиальный. Тегеран громко заявляет об этом на всех уровнях — без снятия американской блокады никакого разговора не будет. При этом Иран, несмотря на принципиальную позицию, окно для дипломатии оставляет.

«Мы получили некоторые сигналы о том, что они готовы ее снять. И как только они снимут эту блокаду, я думаю, что следующий раунд переговоров может пройти в Исламабаде. Хотят сесть за стол переговоров и найти политическое решение — мы готовы. Хотят войны — ну что же, в этом случае мы тоже готовы», — уточнил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Но тут коса нашла на камень. Блокада пролива сейчас — главный экономический рычаг давления Трампа. Хотя те же американские эксперты полагают, что это едва ли не последний козырь американского президента. Ставка на запугивание Ирана не сыграла, а запасного плана в Белом доме не приготовили.

«Трамп не может отступить — это для него слабость. Огромное эго не позволяет. Поэтому он притворяется, что „продлевает мир“, хотя на самом деле просто не знает, что делать дальше. Он продлил перемирие, потому что его блеф провалился. Это очередная риторическая уловка. Он надеется, что иранцы сделают первый ход и ошибутся. Но они не делают», — объяснил политолог Марк Лоу.

Первый ход не делает никто. В итоге война получается странная — этакое «перемирие Шредингера». Показаться слабыми не хотят ни Вашингтон, ни Тегеран. Но и снова начинать активную фазу боевых действий желающих немного.

