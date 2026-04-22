«Возвращайтесь скорее»: Николай Расторгуев рассказал о важности умения ждать

Новая композиция группы «Любэ», которая выйдет в первых числах мая, объединяет прошлое и настоящее: память о подвиге и поддержку близких людей.

Важно, чтобы родные и близкие люди ждали дома, потому что именно ожидание и надежда связывают людей сильнее любых обстоятельств. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев во время записи новой песни.

Эту мысль музыкальное объединение заложило в новую композицию, которую готовит к выпуску в начале мая. По словам исполнителя, композиция посвящена не только Дню Победы, но и тем, кто в данный момент ждет возвращения родных.

Музыкант отметил, что песня обращена к семьям, чьи близкие участвуют в специальной военной операции (СВО). Он пояснил, что таких людей очень много, и новая работа в том числе для них — это общее послание с пожеланием вернуться домой живыми и здоровыми. При этом, по его словам, в тексте нет привязки к конкретным событиям: речь идет о поддержке, ожидании и надежде.

«Невероятное количество семей ждут своих близких, которые участвуют в СВО. Конечно же, это тоже для них, эта песня. И здесь нет какой-то непосредственной связи с какими-то конкретными боевыми, вот этими военными событиями. И это просто песня об этом, о том, что мы вас ждем живыми и здоровыми. Возвращайтесь скорей», — отметил певец.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, группа «Любэ» готовит премьеру трека к первым числам мая. Решение записать композицию связано с приближением Дня Победы — важной памятной даты, к которой коллектив давно не выпускал новых песен.

Расторгуев также подчеркнул, что основой трека стала тема исторической памяти о поколениях, прошедших Великую Отечественную войну. Он объяснил, что песни на военную тему всегда строятся вокруг памяти об отцах, дедах и прадедах, которые отдали жизнь и молодость ради будущего страны.

