Страшные детали: что нашли на телах погибших в горах Бурятии туристов

Фото: MAX/СУ СК России по Республике Бурятия

Новые данные о трагедии усилили вопросы о том, что произошло на склоне.

Следователи раскрыли новые детали гибели туристов в горах Бурятии. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на телах женщин обнаружили повреждения, которые могут указывать на возможный камнепад или падение с высоты.

По данным ведомства, при осмотре у погибших выявили обширные ссадины на лице. Предварительно рассматривается версия, что эти травмы женщины могли получить в результате схода камней или срыва на сложном участке маршрута.

Тела туристок были найдены в верхней части склона, что также учитывается при установлении обстоятельств произошедшего.

Окончательные выводы о причине смерти будут сделаны после проведения судебно-медицинских экспертиз. Расследование продолжается.

Трагедия в горах Бурятии, где 21 апреля погибли трое туристов из Красноярского края, сначала выглядела как несчастный случай. Однако позже стали известны детали, которые придали произошедшему другой масштаб.

Выяснилось, что на маршрут отправилась организованная группа из 15 человек под руководством опытных инструкторов. Пятидневный тур был заранее подготовлен, однако во время восхождения на гору Мунку-Сардык погодные условия резко ухудшились — пришло похолодание, поднялся сильный ветер.

При такой обстановке опытные альпинисты обычно отказываются от подъема, однако группа продолжила маршрут. В результате восхождение обернулось трагедией: погибли три человека, в том числе один из гидов.

Тела погибших продолжают спускать с горы. На месте работают спасатели, которым также приходится действовать в сложных погодных условиях.

