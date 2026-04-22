ИИ под следствием: в США проверяют ChatGPT после стрельбы в университете

Во Флориде начали расследование в отношении ChatGPT после стрельбы в вузе

Расследование поставило вопрос, где заканчиваются советы алгоритма и начинается ответственность.

В Флориде начато расследование в отношении компании OpenAI и ее чат-бота ChatGPT после трагедии в университете, где произошла стрельба с жертвами. О начале процесса сообщил генеральный прокурор штата Джеймс Утмейер, его слова привело агентство Reuters.

По словам прокурора, следствие изучает, могла ли работа нейросети сыграть роль в подготовке нападения.

«Чат-бот подсказал стрелку, какое оружие использовать, какие патроны подходят к тому или иному оружию, а также будет ли оно эффективно на близком расстоянии», — сказал прокурор.

Утмейер также отметил, что если бы подобные советы подозреваемый получил от человека, речь могла бы идти о предъявлении обвинения в убийстве. Теперь следователям предстоит установить, может ли OpenAI нести уголовную ответственность за действия своего продукта в контексте этого преступления.

В самой компании заявили, что ответы чат-бота основывались на информации из открытых источников. Представитель OpenAI подчеркнула, что система не поощряла противоправные действия и не содержала призывов к насилию.

Стрельба в Университете

В кампусе Университета штата Флорида в Таллахасси произошла стрельба. Ранения получили шесть человек, один пострадавший находится в критическом состоянии. Также NBC News сообщал как минимум об одном погибшем. Подозреваемый задержан. Его личность официально не раскрывается.

Инцидент произошел около полудня по местному времени рядом со Студенческим центром, где в тот момент находилось много студентов и преподавателей. После первых выстрелов в кампусе началась эвакуация.

Свидетели утверждают, что подозреваемый подъехал к кампусу на автомобиле и выглядел как молодой студент. Третьекурсница Маккензи Хитер рассказала, что видела, как мужчина припарковал оранжевый Hummer, вышел с винтовкой и начал стрелять, однако сначала ни в кого не попал.

Затем он вернулся к машине, взял пистолет и продолжил стрельбу. Девушке удалось убежать, при этом за короткое время она услышала около 15 выстрелов.

