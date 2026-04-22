Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Решение было оформлено в установленном порядке и вступило в силу в соответствии с опубликованным документом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении академии Федеральной службы безопасности (ФСБ) почетного наименования. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Исходя из указа, образовательному учреждению присвоено имя российского и польского революционера, советского политического, государственного и партийного деятеля Феликса Дзержинского.

Решение было оформлено в установленном порядке и вступило в силу в соответствии с опубликованным документом.

Учебное заведение получило почетное наименование за заслуги личного состава в деле профессиональной подготовки кадров в интересах органов ФСБ. Это уточнили в документе. Указ начал действовать со дня подписания.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам. Наградами российский лидер удостоил Любовь Воробьеву, Ирину Казимирову, Эсет Тамасханову, Наталью Лебедеву и Надежду Мануковскую за укрепление института семьи и воспитание детей. Помимо этого, Путин присвоил звание Героя Труда России оператору машинного доения производственного кооператива колхоза имени Ленина на Ставрополье Татьяне Кожевниковой.

