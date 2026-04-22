ФСБ задержала диверсанта, планировавшего подрыв бомбы у объектов Минобороны РФ

Украинские кураторы обещали злоумышленнику, что после совершения теракта он сможет вступить в ВСУ.

ФСБ России задержала диверсанта, который планировал подорвать самодельное взрывное устройство рядом с объектами Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Мужчина 1981 года рождения был завербован запрещенными на территории России украинскими террористическими группировками. Куратор обещал злоумышленнику, что после совершения теракта ему обеспечат выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Задержанный во всем признался и дал показания на допросе. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Это не первый пресеченный ФСБ украинский теракт за последние дни. Ранее в Ставропольском крае сотрудники ведомства задержали двух иностранцев, которые планировали устроить теракт в Пятигорске.

По данным ведомства украинские кураторы поручили группировке пронести сумку со взрывчаткой на территорию объекта правоохранительных органов. Одной из фигуранток была женщина 1995 года рождения и гражданка Германии, приехавшая в Россию в 2022 году.

