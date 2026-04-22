Пальцы меняют форму: назван неочевидный симптом рака легких
Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов
Самодиагностику можно провести с помощью одного простого способа.
Британский пенсионер Брайан Геммелл, у которого диагностировали рак легких, предупредил о необычном признаке заболевания — изменении формы кончиков пальцев. Своими наблюдениями он поделился с изданием Mirror.
Геммелл рассказал, что единственным заметным симптомом болезни у него стало отекание пальцев, при котором они приобрели форму так называемых «барабанных палочек». Кончики увеличились, а форма ногтей изменилась.
Чтобы самостоятельно проверить этот признак, он рекомендовал прижать ноготь одной руки к ногтю другой. В норме между ними должен образоваться ромбовидный просвет.
Отсутствие зазора может указывать на изменения в мягких тканях, характерные для рака легких.
«Если вас что-то беспокоит, обратитесь к врачу — для этого и нужен терапевт. Запишитесь как можно скорее», — посоветовал мужчина.
Врач-терапевт Хелен Пирси в свою очередь перечислила и другие возможные симптомы рака легких, на которые стоит обратить внимание:
- постоянный кашель, который длится три недели и более;
- одышка;
- шумы при дыхании;
- частые инфекции грудной клетки;
- боль в груди и плече;
- кашель с кровью в мокроте;
- необъяснимая усталость или упадок сил;
- охриплость голоса;
- отеки лица или шеи.
При появлении любого из этих признаков врачи рекомендуют незамедлительно обратиться к специалисту для диагностики. Раннее выявление заболевания значительно повышает шансы на успешное лечение.
