Пальцы меняют форму: назван неочевидный симптом рака легких

Mirror: изменение формы пальцев может быть симптомом рака легких

Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

Самодиагностику можно провести с помощью одного простого способа.

Британский пенсионер Брайан Геммелл, у которого диагностировали рак легких, предупредил о необычном признаке заболевания — изменении формы кончиков пальцев. Своими наблюдениями он поделился с изданием Mirror.

Геммелл рассказал, что единственным заметным симптомом болезни у него стало отекание пальцев, при котором они приобрели форму так называемых «барабанных палочек». Кончики увеличились, а форма ногтей изменилась.

Чтобы самостоятельно проверить этот признак, он рекомендовал прижать ноготь одной руки к ногтю другой. В норме между ними должен образоваться ромбовидный просвет.

Отсутствие зазора может указывать на изменения в мягких тканях, характерные для рака легких.

«Если вас что-то беспокоит, обратитесь к врачу — для этого и нужен терапевт. Запишитесь как можно скорее», — посоветовал мужчина.

Врач-терапевт Хелен Пирси в свою очередь перечислила и другие возможные симптомы рака легких, на которые стоит обратить внимание:

постоянный кашель, который длится три недели и более;

одышка;

шумы при дыхании;

частые инфекции грудной клетки;

боль в груди и плече;

кашель с кровью в мокроте;

необъяснимая усталость или упадок сил;

охриплость голоса;

отеки лица или шеи.

При появлении любого из этих признаков врачи рекомендуют незамедлительно обратиться к специалисту для диагностики. Раннее выявление заболевания значительно повышает шансы на успешное лечение.

