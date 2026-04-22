Легковушка пробила забор и ушла под воду в Обводном канале Петербурга

Фото, видео: X/МЧС Санкт-Петербурга; 5-tv.ru

Мужчин, которые находились в салоне, госпитализировали.

Автомобиль с людьми внутри рухнул в Обводный канал в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом 22 апреля проинформировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дорожный инцидент с серьезными последствиями был зафиксирован у дома номер 54 по Лермонтовскому проспекту. По неустановленным пока причинам транспортное средство потеряло управление, снесло металлическое ограждение набережной и сорвалось вниз, оказавшись в холодной воде канала.

Для ликвидации последствий происшествия на место незамедлительно выдвинулись экстренные службы. К спасательной операции привлекли пятнадцать человек личного состава и три единицы специальной техники. Извлекать пострадавшую иномарку из канала пришлось с применением автокрана.

«В результате происшествия пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение», — сообщили в ведомстве.

