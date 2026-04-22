Тела двух погибших извлекли из-под завалов в Сызрани
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Причиной обрушения части подъезда многоквартирного дома стала атака украинских беспилотников.
Два человека погибли в результате обрушения части подъезда многоквартирного дома в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России на своем канале в мессенджере МАКС.
«В Сызрани из-под завалов извлечены тела двух человек», — проинформировали в ведомстве.
Причиной обрушения подъезда стала атака украинских беспилотников. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате обрушения пострадали 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Троих из пострадавших госпитализировали. Остальным тоже оказана вся необходимая медицинская помощь. Известно также, что с ними работают психологи.
На месте пришествия работают экстренные службы. Известно, что для ликвидации последствий случившегося были направлены 300 спасателей и более 80 единиц техники. В том числе сотрудников Волжского спасательного центра и аэромобильную группировку регионального ГУ МЧС.
Ход поисково-спасательных работ взял на личный контроль министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что во двор многоквартирного дома в Курске упал украинский беспилотник. Во избежание жертв 36 жильцов строения пришлось эвакуировать.
