Тела двух погибших извлекли из-под завалов в Сызрани

Причиной обрушения части подъезда многоквартирного дома стала атака украинских беспилотников.

Два человека погибли в результате обрушения части подъезда многоквартирного дома в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России на своем канале в мессенджере МАКС.

«В Сызрани из-под завалов извлечены тела двух человек», — проинформировали в ведомстве.

Причиной обрушения подъезда стала атака украинских беспилотников. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате обрушения пострадали 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Троих из пострадавших госпитализировали. Остальным тоже оказана вся необходимая медицинская помощь. Известно также, что с ними работают психологи.

На месте пришествия работают экстренные службы. Известно, что для ликвидации последствий случившегося были направлены 300 спасателей и более 80 единиц техники. В том числе сотрудников Волжского спасательного центра и аэромобильную группировку регионального ГУ МЧС.

Ход поисково-спасательных работ взял на личный контроль министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

