ЕС требует у Венгрии разрешить детям доступ к ЛГБТ-контенту* и угрожает санкциями

Европейская комиссия сочла дискриминацией закон о защите несовершеннолетних.

Суд Европейского союза вынес решение, которым обязал Венгрию изменить законодательство, ограничивающее доступ несовершеннолетних к материалам ЛГБТ-тематики*. В случае невыполнения требований Будапешту грозят финансовые санкции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте судебной инстанции.

Суть конфликта

В 2021 году Венгрия приняла закон, усиливающий борьбу с педофилией, которым, в частности, был ограничен доступ детей к контенту, связанному с ЛГБТ*. Европейская комиссия сочла эти меры дискриминационными и подала жалобу в Суд ЕС.

В опубликованном решении суд постановил, что Венгрия должна привести свое законодательство в соответствие с нормами Евросоюза.

«Если Еврокомиссия посчитает, что государство-член не выполнило это решение, она может подать новый иск с требованием наложения финансовых санкций», — говорится в документе.

Санкции могут быть назначены уже на стадии первого решения, если Будапешт не предоставит меры.

Венгерский закон о защите детей и запрет парадов

Парламент Венгрии в 2025 году принял поправки к закону о праве на собрания, которые фактически запретили проведение ЛГБТ-парадов*, проходивших в стране 29 лет подряд.

Согласно поправкам, запрещаются собрания, противоречащие закону о защите детей, который гарантирует право несовершеннолетних на надлежащее физическое, умственное и нравственное развитие.

Стратегия ЕС на 2026–2030 годы

Еврокомиссия утвердила новую стратегию в сфере ЛГБТ на 2026–2030 годы. Согласно этому документу, в ближайшие пять лет все страны-члены ЕС должны внедрить меры, гарантирующие «свободу быть самим собой» для всех граждан, включая несовершеннолетних.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.