Культурный код в узоре: почему производство ковров в Дагестане может исчезнуть

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Среди ткачих-мастериц уже нет никого, кто моложе 50 лет.

В Дагестане под угрозой исчезновения уникальный художественный промысел. В республике стремительно закрываются предприятия, которые раньше специализировались на производстве ковров. Ручная работа — настоящее произведение искусства. В каждом рисунке зашифрованы традиции и обычаи народа. Но мастера, которые передавали опыт из поколения в поколение, увольняются.

В чем причина? И как можно спасти один из важных элементов культурного кода региона — узнал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Вот так сегодня выглядит некогда крупнейшая ковровая фабрика на Кавказе. Цеха пустуют, ткацкие станки молчат, мастериц почти не осталось.

Наследие советского прошлого. Обратите внимание: это показатели за 1989 год. Товарной продукции здесь произвели на один миллион рублей, ковровых изделий — шесть тысяч квадратных метров, в том числе 1200 на экспорт. Сегодня на этой фабрике производят не более 50 квадратных метров в год.

В советские годы на фабрике работали 1600 человек. Сегодня в ковровом цехе остались всего три женщины.

Труд мастериц недооценен: женщины ткут ковер по восемь часов в день, у них получается произведение искусства, а зарабатывают ткачихи 25–30 тысяч рублей в месяц.

Ниярханум Бегова — ткачиха в пятом поколении. За станком с восьми лет. Говорит, что даже опытные ковровщицы предпочитают работать в теплицах и на виноградниках.

— На заработки поехали большинство.

— А как зарабатывают?

— Ну, на виноград, на яблоки собирают, так на заработки едут.

— И что, там больше платят?

«Да, в день 2500 дают», — рассказывает ткачиха Межгюльской ковровой фабрики Ниярханум Бегова.

Ковроделие для Дагестана — больше чем ремесло. Это культурный код, зашифрованный в узорах. Каждый орнамент имеет значение: защита от сглаза, темных сил, а в центре — традиционное пожелание богатого урожая.

«Вот эти вот зигзаги, также пашня, солярные знаки. То есть часто мы видим круги, знаки, чтобы год был как бы плодородным. Люди считали, что ковер может принести в дом благополучие», — пояснила научный сотрудник Национального музея Республики Дагестан имени Тахо-Годи Милана Махмудова.

В селе Межгюль ткать умеют абсолютно все. Этим ремеслом здесь зарабатывали на жизнь испокон веков. Сегодня выгоднее сидеть за прилавком магазина. Ковроделие оказалось на грани исчезновения. Среди ткачих нет уже мастериц моложе 50 лет.

«Конечно, жалко. Наши бабушки, прабабушки, сестры. Столько лет сохранили, а вот дошли до нас, и мы не можем сохранить, одним словом, да. Печально», — сокрушается глава села Межгюль Мейлан Неджефов.

На один ковер уходят месяцы, а продать его сложно. Квадратный метр ручной работы стоит 25 тысяч рублей, а машинный — всего три-четыре тысячи. Специалисты объясняют: люди не готовы переплачивать за хенд-мейд. Предприниматели нашли выход — они стали заказывать ковры с дагестанским рисунком на крупных фабриках.

«Мы заказываем именно машинные работы в Молдавии, именно наши дагестанские орнаменты, то, что у нас раньше были, те же орнаменты, у нас они сейчас представлены. Этот ковер будет стоить 50 тысяч рублей. Если заказывать у мастериц, заказывать точно такой же ковер, то он будет стоить уже 200 тысяч», — сообщил администратор магазина ковров Муса Мусаев.

Специалисты считают: чтобы сохранить древнее ремесло, нужны господдержка и адаптация к рынку. Иначе если ничего не изменится, искусство ковроткачества скоро можно будет увидеть только в музеях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.