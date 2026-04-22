Фото, видео: X/michaldworczyk; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ученым предстоит оценить масштабы братской могилы.

Пока Европа всячески пытается поддержать киевский режим, вскрываются новые подробности преступлений, которые совершили предки нынешних украинских чиновников и военных.

Польские археологи обнаружили на Украине ранее неизвестное массовое захоронение жертв Волынской резни. Масштабы братской могилы еще предстоит оценить. Раскопки будут идти до 1 мая.

Напомним, украинские националисты в ходе погромов в 1943–1944 годах прошлого века убили свыше ста тысяч поляков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в День памяти жертв геноцида советского народа ФСБ рассекретила документы допроса начальника отдела военнопленных XX военного округа Курта фон Остеррайха. В них содержатся показания о том, что нормы питания для советских пленных были ниже, чем для пленных англичан и французов: 100 граммов хлеба и литр водянистого супа в день. За попытку побега советских граждан расстреливали без предупреждения.

Памятные мероприятия прошли в России и Германии. На кладбище Гюттерфельде посол РФ Сергей Нечаев возложил венки к советскому захоронению, где покоятся более 1400 узников принудительного труда. В деревне Зайцево Ленинградской области цветы возложили к мемориалу жертвам геноцида — 44-метровой стеле с 150 бронзовыми барельефами реальных людей. Именно здесь немцы возвели несколько лагерей, в том числе детский, где у детей забирали кровь для раненых фашистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.