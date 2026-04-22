Выиграл задержание: мужчина устроил чемпионат по пощечинам и сломал челюсть другу

Злоумышленник выбрал необычный способ закончить разговор.

В городе Пугачеве Саратовской области мужчина устроил спонтанный чемпионат по пощечинам и сломал челюсть своему 38-летнему приятелю. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

Двое знакомых распивали спиртные напитки, когда одного из них начало сильно раздражать поведение собеседника. Вместо того чтобы прекратить застолье, мужчина решил провести импровизированный конкурс по нанесению ударов по лицу.

«В итоге дружеские посиделки закончились спонтанным чемпионатом по раздаче пощечин, после которого заявитель обратился в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.

Пострадавший обратился за помощью к медикам. В больнице ему диагностировали перелом челюсти в двух местах.

Победившего в поединке злоумышленника оперативно доставили в отдел полиции. На допросе мужчина полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

