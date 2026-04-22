«Трудные времена»: цены на презервативы повысятся из-за войны в Иране

Крупнейший в мире производитель презервативов объявил о повышении цен из-за войны на Ближнем Востоке. Скачок затронет миллионы потребителей по всему миру. Об этом сообщило Bloomberg.

Причина повышения

Малайзийская компания Karex Bhd., которая производит каждый пятый презерватив в мире, включая продукцию для таких брендов, как Durex, готовится поднять цены на 20–30%.

Это решение обусловлено резким подорожанием сырья на фоне военных действий США и Израиля против Ирана и последовавшей за этим блокады Ормузского пролива.

Как пояснил генеральный директор Karex Го Миа Киат, производственные расходы компании выросли на четверть из-за сбоев в поставках нефтехимической продукции.

Конфликт привел к дефициту и подорожанию ключевых компонентов:

Стоимость силиконового масла, используемого в качестве смазки, подскочила на 30%.

Цены на нитриловый латекс (основа для материала) выросли в два раза.

Натуральный каучук подорожал на треть.

«Это, безусловно, одна из самых масштабных ценовых корректировок, которые мы проводили за очень долгое время», — заявил глава Karex.

Он также не исключил, что в случае продолжения конфликта цены могут быть пересмотрены снова.

Цепочка поставок нарушена

Проблемы усугубляются логистическим кризисом. Сроки доставки готовой продукции из Малайзии в Европу и США увеличились вдвое — с одного до двух месяцев. Это вызвано необходимостью прокладывать маршруты в обход зоны боевых действий.

Ажиотажный спрос и ирония судьбы

Несмотря на ожидаемый рост цен, в компании не прогнозируют падения спроса. Напротив, зафиксирован рост потребности в средствах контрацепции примерно на 30%.

«В трудные времена потребность в использовании презервативов возрастает, потому что вы не уверены в своем будущем и в том, будет ли у вас работа в следующем году. Если вы заведете ребенка прямо сейчас, у вас появится еще один рот, который нужно кормить», — отметил Го Миа Киат.

Повышение цен на презервативы стало очередным звеном в цепи экономических последствий ближневосточного конфликта, который уже привел к скачку стоимости энергоносителей, продуктов питания и удобрений.

