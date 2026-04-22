В Курске 36 жильцов дома эвакуировали после падения дрона ВСУ во дворе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Территория оцеплена, на месте пришествия работают экстренные службы.

Во двор многоквартирного дома в Курске упал украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн на своем канале в мессенджере МАКС.

По предварительной информации, дрон ВСУ упал во двор одного из жилых домов в центральном округе города. Обломки аппарата повредили крышу многоэтажки.

К счастью, взрывное устройство в аппарате не сработало. Хинштейн подчеркнул, что жертв в этом инциденте удалось избежать.

«Всего было эвакуировано 36 жильцов, из них девять детей, в ПВР (пункты временного размещения. — Прим. ред.) разместили семь человек, из них двое детей. Остальные остались у родственников», — добавил губернатор.

Он также отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. А территория двора была оцеплена.

Глава региона уточнил, что держит ситуацию под контролем. А также рассчитывает на то, что жители дома в ближайшее время смогут вернуться в свои квартиры.

