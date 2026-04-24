Вышел четвертый сезон сериала «Извне»: что говорят критики и зрители о премьере

Фото: Кадр из к/с «Извне», реж. Джек Бендер, 2022 г.

Спустя почти два года ожидания четвертый сезон мистического хита «Извне» наконец стартовал на платформе MGM+ 19 апреля 2026 года. Премьерный эпизод под названием «Прибытие» мгновенно привлек внимание многомиллионной аудитории, собрав противоречивые, но преимущественно восторженные отзывы.

Оценки критиков на Rotten Tomatoes оказались идеальными — 100%, повторив успех третьего сезона.

Реакция критиков: восторг и сдержанность

Профессиональные критики встретили четвертый сезон с большим энтузиазмом, хотя и не без оговорок. На агрегаторе Rotten Tomatoes у сезона пока 100% свежести на основе первых рецензий.

Это подтверждает статус одного из лучших сериалов на стриминге. Обозреватели хвалят возросший уровень страха, углубление мифологии и неожиданные сюжетные твисты.

«Каждый раз, когда сценарий начинает раздражать на критическом уровне, чистая энергия и моментальность происходящего не дают вам оторваться», — отметил Брайан Таллерико, обозреватель портала RogerEbert.com.

Джордан Уильямс из Screen Rant ставит сезону 9/10, утверждая, что «ужасы, динамика персонажей и удовлетворение от долгожданных ответов никогда не были лучше».

Особых похвал удостоились актеры Гарольд Перрино (Бойд), Скотт МакКорд (Виктор), Элизабет Сондерс (Донна) и Джулия Дойл (София).

Издание ComicBook.com в своей рецензии оценило сезон на 4.5 из 5. Критики отметили, что четвертый сезон «расширяет мифологию ужасающими новыми способами» и предлагает свежую угрозу.

При этом были отмечены и некоторые недостатки. В отдельных эпизодах ритм повествования показался слишком медленным, а некоторые сцены казались нарочито затянутыми.

Издание Collider назвало четвертый сезон «колоссальным шагом назад», раскритиковав провисание динамики и слабую проработку второстепенных персонажей.

Мнение зрителей: противоречивая любовь

Аудитория разделилась на два лагеря. На IMDb премьерный эпизод получил 8.5/10, что является одним из лучших показателей для старта сезона в истории шоу.

Зрители в восторге от того, что сценаристы наконец-то начали давать ответы, которые копились три сезона. Многие хвалят актерскую игру и финал эпизода, который «держит в шоке».

На «Кинопоиске» и других платформах можно встретить и противоположные мнения. Часть фанатов разочарована: они жалуются на излишнюю «разговорность» и отсутствие значимого развития сюжета. Некоторые считают, что сериал буксует на месте, и опасаются, что создатели повторяют ошибки «Остаться в живых», затягивая разгадку тайн.

Несмотря на критику, зрители не прекращают смотреть «Извне». Кто-то продолжает надеяться на логичный финал, а кто-то уже не может оторваться от пугающей и затягивающей атмосферы городка-ловушки.

Комментарий Гарольда Перрино

Исполнитель главной роли и исполнительный продюсер Гарольд Перрино в интервью Den of Geek рассказал о важности новых персонажей и планах на будущее. Актер признался, что был в восторге от идеи с таинственным новым жителем городка.

«Я подумал, что вся эта затея была гениальной», — признался Перрино.

Он высоко оценил игру Джулии Дойл, исполнительницы роли загадочной Софии. По сюжету, София и ее отец-священник попадают в аварию у въезда в городок, но в финале премьерной серии выясняется, что «София» — это не девушка, а Человек в Желтом, проникший в сообщество в обличье беззащитной жертвы.

Актер также подтвердил, что у сериала есть четкий финал.

«Когда меня только взяли на работу, они упомянули, что лучше всего шоу продлится пять сезонов, но его можно закончить и на четвертом, или растянуть на шесть. Я знаю, что у них есть конкретная концовка, и мы до нее еще просто не дошли», — отметил он Перрино.

Через несколько часов после разговора с актером, MGM+ официально продлила сериал на пятый, заключительный сезон.

Сюжетные повороты и ответы

Создатели не стали медлить и с первых минут погрузили зрителя в гущу событий. Сценаристы наконец начали раскрывать карты: многое из того, что казалось случайным в первых сезонах, обретает смысл и связывается воедино.

Ключевые открытия премьеры:

Джули — «рассказоходящая». Сериал подтверждает, что героиня не просто видит кошмары, а способна физически перемещаться по временной линии городка (своеобразная версия путешествий во времени в проклятом месте);

Человек в Желтом проникает в ряды людей. Чтобы посеять хаос и расколоть сообщество изнутри, главный антагонист принимает человеческое обличье. Это добавляет элемент паранойи: теперь никто не может быть уверен, кто перед ним — человек или монстр;

Бойд на грани отчаяния. С возвращение Смайли и бесконечностью кошмара шериф практически сломлен. Он перестал верить в побег и теперь думает лишь о том, как отсрочить неизбежное;

Связи с первым сезоном. Четвертый сезон активно отсылает к событиям, заложенным еще в пилотной серии, вознаграждая внимательных зрителей и подтверждая, что у создателей был продуманный план с самого начала;

«Извне» продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых сериалов последних лет. Удастся ли создателям достойно завершить историю в пятом сезоне и не повторить ошибок предшественников, узнаем совсем скоро. Премьера новых эпизодов четвертого сезона выходит по воскресеньям на MGM+.

