В ДНР задержали мошенника, выманившего деньги под видом взятки

Мошенника, который под видом взятки сотрудникам ФСБ выманил у знакомого четыре миллиона рублей, задержали в Амвросиевке в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

«Мужчина сообщил своему знакомому, что через личные связи в ФСБ может способствовать прекращению уголовного дела в отношении его родственника, ранее задержанного региональным управлением ФСБ за взяточничество», — проинформировали в ведомстве.

Используя данный предлог, выманил четыре миллиона рублей. Эти деньги он якобы собирался передать сотрудникам правоохранительных органов.

ФСБ задержала мужчину с поличным, то есть в момент получения этих денежных средств от своего знакомого.

Все материалы по делу были переданы в следственное подразделение МВД республики.

