СК выехал на место обрушения подъезда в Сызрани в результате атаки дрона ВСУ

Фото: МЧС России

Сотрудники следственного управления СК России по Самарской области выехали на место частичного обрушения подъезда многоквартирного дома в Сызрани. Инцидент произошел в результате атаки беспилотника украинских боевиков. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Для проведения процессуальных действий сформирована команда из наиболее квалифицированных следователей и криминалистов. Об обрушении стало известно ранее в этот же день.

Сотрудники МЧС спасли четырех человек. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил, что разрушения вызваны ударом БПЛА Вооруженных сил Украины.

По данным МЧС, под завалами могут оставаться два человека, в том числе несовершеннолетний. На месте периодически объявляются минуты тишины, чтобы определить возможные места нахождения людей.

