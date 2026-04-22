СК выехал на место обрушения подъезда в Сызрани в результате атаки дрона ВСУ
Фото: МЧС России
Под завалами могут находиться два человека, включая несовершеннолетнего.
Сотрудники следственного управления СК России по Самарской области выехали на место частичного обрушения подъезда многоквартирного дома в Сызрани. Инцидент произошел в результате атаки беспилотника украинских боевиков. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
Для проведения процессуальных действий сформирована команда из наиболее квалифицированных следователей и криминалистов. Об обрушении стало известно ранее в этот же день.
Сотрудники МЧС спасли четырех человек. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил, что разрушения вызваны ударом БПЛА Вооруженных сил Украины.
По данным МЧС, под завалами могут оставаться два человека, в том числе несовершеннолетний. На месте периодически объявляются минуты тишины, чтобы определить возможные места нахождения людей.
