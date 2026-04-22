Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло в результате атаки дронов

Из-под завалов спасли четырех человек, поиски продолжаются.

В городе Сызрань 22 апреля произошло частичное обрушение подъезда жилого дома. На месте сразу начались поисково-спасательные работы, к которым привлекли дополнительные подразделения МЧС России.

Позднее губернатор Самарской области сообщил, что причиной обрушения стала атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Пострадавшие и спасенные

По данным МЧС, из-под завалов удалось спасти четырех человек, среди которых один ребенок. Всем им оказывается необходимая помощь.

При этом спасатели не исключают, что под обломками могут оставаться еще люди.

Поиски под завалами

В ведомстве уточнили, что под завалами могут находиться два человека, в том числе несовершеннолетний. На месте продолжается разбор конструкций.

Во время работ спасатели периодически объявляют минуты тишины, чтобы определить возможное местонахождение людей под обломками.

Ход спасательной операции

Поисково-спасательная операция продолжается в усиленном режиме. На месте работают экстренные службы, задействована специализированная техника. Ситуация остается на контроле региональных властей и МЧС.

