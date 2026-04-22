«Тренды лишь дополняют стиль»: Наталья Соловей о своих взглядах на моду

Артистка перечислила аксессуары и методы, способные изменить образ человека.

Тренды могут лишь дополнить личный стиль, но не заменить его. Об этом сообщила певица Наталья Соловей в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере второго сезона шоу «Дизайнер».

«Когда есть свой собственный стиль, мне кажется, тренд может только дополнить его. Есть у человека имя, его невозможно убрать. Если есть у человека харизма или какой-то талант, то, когда используем что-то новое, мы только своим талантом можем это украсить», — заявила она.

В числе аксессуаров, способных изменить образ, Наталья выделила шляпы и каблуки. Артистка также затронула такие методы, как смена прически или полное бритье бороды у мужчин. Среди своих фишек певица отметила кожаные баски, которые обрели заинтересованность среди ее поклонников.

«Я невероятно люблю баски. Вы можете их лицезреть на мне. Особенно эта кожаная баска, огромное количество комментариев всегда собирает: „Где брала?“, „У какого дизайнера?“ и так далее», — подчеркнула Соловей.

Она также добавила, что ей идут оголенные плечи, которые подчеркивают ее силуэт. Отдельной визитной карточкой исполнительница назвала блонд. По ее словам, это осознанный выбор, который ей нравится.

Ранее певец Егор Шип посоветовал не следовать рекомендациям стилистов и носить ту одежду, которая нравится. Артист решил отказаться ряда элементов в своем стиле ради комфорта.

