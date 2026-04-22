В Забайкалье задержали лжеброкеров, выманивших у клиентов 60 миллионов рублей
24 0
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Мошенники обещали высокую прибыль от криптовалюты/
Обман на десятки миллионов рублей раскрыли в Забайкалье. Там пресекли работу лжеброкеров.
Злоумышленники предлагали вложиться в криптовалюту. Обещали высокую прибыль всем. Но получили ее только первые клиенты. Остальные лишились примерно 60 миллионов рублей.
Пострадавшие обратились в полицию. Подозреваемые — организатор и еще три участника схемы — задержаны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.