Более 45 тысяч жителей Тегерана лишились имущества из-за ударов США и Израиля

Журналисты провели экскурсию по разрушенному Тегерану для послов и СМИ.

Иран тем временем восстанавливает критически важные объекты, которые были разрушены в результате атак Израиля и США. Сильнее всего пострадала столица. В Тегеране стерты с лица земли целые жилые кварталы, школы, больницы, электростанции. Навсегда утрачены некоторые объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Только по предварительным подсчетам свое имущество потеряли свыше 45 тысяч жителей. Подробности в материале корреспондента телеканала «Аль-Маядин» Ахмеда Аль-Бахрани.

Мы прибыли в столицу Тегеран, чтобы поучаствовать в организованной местными властями экскурсии для послов и журналистов и оценить масштабы ущерба, нанесенного культурным, археологическим и гражданским объектам в результате недавней агрессии против страны.

Здесь, на юге Тегерана, некогда процветающий жилой комплекс теперь превратился в руины, где десятки человек погибли и получили ранения. Остались только фотографии с невинными людьми, которые когда-то жили здесь. Это свидетельства преступлений, которым нет оправданий.

Бомбили не только людей и здания, но и разрушали память и самобытность народа. Знаменитый дворец Голестан, символ династии Каджаров и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, был атакован.

Здесь это здание также пострадало от преступлений, совершенных американским и израильским режимами против народа Ирана. Много социальной инфраструктуры пострадало от американо-израильских атак: от больниц и школ до стадионов и религиозных сооружений. Даже эта еврейская синагога не смогла избежать полного разрушения.

«Это произошло посреди ночи. Мы приехали сюда примерно через полчаса. Я был просто шокирован тем, что произошло. В это невозможно поверить, и, к сожалению, у нас ничего больше не осталось», — говорит местный житель.

В памяти иранцев имя Соединенных Штатов теперь ассоциируется с каждым актом разрушения и опустошения, с каждым следом, оставленным этой агрессией.

Это был эксклюзивный материал моего коллеги с телеканала «Аль-Маядин» — Ахмеда Аль-Бахрани. Даже в непростых условиях журналисты работают на местах, чтобы донести до зрителей реальную картину.

