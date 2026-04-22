Огнем с высоты бойцы обеспечили безопасный проход пехоты через простреливаемые участки.

Снайперские пары 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» выполнили задачи по огневому прикрытию штурмовых подразделений в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Заняв позиции, они подавили огневые точки противника, мешавшие продвижению пехоты, и обеспечили безопасный проход групп.

Командир подразделения с позывным «Фин» рассказал, что снайперы работают парами: один наблюдает, другой на прикрытии, меняясь каждый час. Днем используется дневной прицел, ночью — тепловизионная насадка. Помимо живой силы, отрабатывают по дронам типа «Баба-яга», для чего берут другое оружие.

Командир роты снайперов с позывным «Печкин» описал один из эпизодов: группу отправили в лесополосу на прикрытие штурмовых подразделений. Задача — держать угол, пока пехота проходит через позиции. В 400 метрах ниже находился опорный пункт ВСУ, откуда пулемет постоянно давил штурмовые группы. В ночное время, когда наши бойцы двигались в антидронных накидках, снайперы выдвинулись на край позиции, подавили пулемет и обеспечили проход.

Корректировка огня и взаимодействие со штурмовиками велись через штатные отечественные системы связи. Благодаря этому подразделения смогли преодолеть открытые участки, захватить позиции и закрепиться на новых рубежах.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

