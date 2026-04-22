«За Россией будущее»: Дизайнер Андрей Пономарев призвал поддерживать таланты

Чтобы помочь молодым модельерам из регионов, Пономарев решил создать сообщество, в котоом каждый сможет заявить о себе.

Дизайнер и создатель бренда PONOMAREV Андрей Пономарев решил помочь начинающим коллегам добиться успеха в модной индустрии. Он сам родом из небольшого села в Ульяновской области и прошел через много испытаний на пути к первому показу в российской столице. Теперь он готов оказать поддержку другим модельерам, у которых все еще впереди. Об этом Пономарев рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере второго сезона шоу «Дизайнер».

«Огромное количество производств и дизайнеров закрывается, мы не опускаем руки. И мы все-таки стараемся помогать, мы делаем для дизайнеров большие показы, приглашаем СМИ, приглашаем артистов и в принципе всегда находимся в поисках поддержки… Мы будем набирать именно с периферии молодых, которым нужна поддержка. По себе знаю, насколько это трудно — выйти из деревни, из глуши и добиваться каких-то успехов», — сказал он.

По мнению Пономарева, в России много талантливых людей, но не у всех есть возможность проявить себя и явить дар большой аудитории. Именно поэтому дизайнерам необходимо сообщество, в котором будет царить взаимопомощь. Кроме того, уверен кутюрье, важно проявлять смелость, чтобы быть замеченным.

Модельер, по собственным словам, никогда не следовал массовым трендам, а воплощал свои идеи. Со временем именно за это его и полюбили. Сейчас у бренда есть имя и поклонники, которые ценят его эстетику и понимание красоты. Ни дизайнер, ни покупатель, считает Пономарев, не должен бояться показаться кому-то смешным.

«Мне кажется, быть смешным — это всегда так круто, потому что кто-то посмеется, а кто-то скажет: „Вау, насколько смелый и крутой человек“. Я всегда именно за это. Не нужно стесняться, нужно веселиться и вообще творить все, что угодно», — заявил маэстро.

К большому сожалению Пономарева, многие его коллеги боятся выделиться и оказаться непонятыми, и их творения выходят слишком скромными. По мнению дизайнера, нужно делать большие ставки и «вытряхивать» из своих запасов фантазии все. Тогда есть шанс, что публика обратит на тебя внимание. И конечно, каждому нужна поддержка как от коллег, так и от государства.

«Мне кажется, за Россией будущее. Тем более за модной Россией. У нас очень много классных талантливых дизайнеров», — заключил Пономарев.

Ранее, писал 5-tv.ru, студенты московского технологического колледжа № 21 дебютировали на неделе моды в Китае.

