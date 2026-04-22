«Моя прическа»: Ирина Ортман назвала свою визитную карточку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Никита Успенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она также отметила важный момент в создании стиля.

Певица Ирина Ортман определила, что считает визитной карточкой в своем стиле. О ключевой детали в образе она рассказала в интервью с корреспондентом 5-tv.ru на премьере второго сезона шоу «Дизайнер».

«Визитную карточку что? Боже мой. Я не знаю. Какая визитная карточка у меня? Прическа. Прическа моя», — с удивлением заявила артистка.

Говоря о хорошем образе, Ортман отметила, что он должен быть комфортным и соответствовать месту проведения мероприятий. При этом звезда подчеркнула, что всегда придерживается своего стиля, ориентируясь еще и на удобство.

«Я все равно придерживаюсь своей органики, своего какого-то определенного стиля и того, в чем мне будет удобно и комфортно», — добавила она.

Ранее Ирина заявила, что в основе ее стиля — сочетания из футболок, жакета и джинсов. Артистка подчеркнула, что эти вещи составляют базовый комплект в ее гардеробе, без которых она не представляет выхода из дома.

