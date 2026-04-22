«Я был, есть и буду»: Киркоров о своем месте в шоу-бизнесе
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Он также заявил, что является «легендой» российской эстрады.
Народный артист России Филипп Киркоров отреагировал на высказывания о якобы отсутствии у него голоса на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ. 5-tv.ru публикует кадры мероприятия.
Артист также иронично обозначил свой статус в российском шоу-бизнесе.
«А то, знаете, сейчас стало модно писать: „У Киркорова нет голоса“, „Киркоров уже не тот“. Кто не тот? Я тот — был, есть и буду. Главным», — так ответил Филипп на критику в свой адрес.
Артист подчеркнул, что его слова о «главном» статусе — это шутка, но при этом он согласился с тем, что является легендой российской эстрады. Филипп Киркоров также отметил положение современных звезд индустрии.
«Главные у нас сейчас там — Лазарев, Билан. Все, что у них есть, у меня уже было», — добавил певец.
Сразу после этих слов Киркоров продолжил исполнять песню «Единственная моя». Публика, собравшаяся в зале, подхватила строчки и стала петь вместе с ним.
Ранее шоумен Прохор Шаляпин отреагировал на критику со стороны Киркорова, который обвинил его в желании привлечь внимание за счет других. Он заявил, что сейчас доволен своей популярностью и не нуждается в поддержке кого-либо.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.