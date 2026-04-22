Рубль укрепился до максимума за три года благодаря нефти

Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 75 рублей/

Российская валюта сегодня обновила свой максимум за последние три года. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 75 рублей. Евро — 88.

Как отмечают экономисты, свою роль сыграли высокие цены на нефть и положительная динамика экспорта. Аналитики допускают, что в ближайшее время укрепление рубля может продолжиться.

Устойчивая тенденция снижения доллара в последние недели делает российскую валюту одной из самых сильных на развивающихся рынках.

