Американские ветераны устроили митинг против войны с Ираном в Капитолии
Фото, видео: www.globallookpress.com/Joel Marklund; 5-tv.ru
Сегодня же Трамп сам столкнулся с митингом, который пять лет назад едва не стоил ему всей политической карьеры. Протестующие вновь захватили Капитолий в Вашингтоне. Более сотни ветеранов пришли в здание конгресса с требованием прекратить войну в Иране.
Полицейские быстро справились с протестующими, тем более что они и не особо сопротивлялись.
В отличие от митинга в январе 2021 года, когда сторонники Трампа захватили Капитолий, пытаясь оспорить результаты президентских выборов. Тогда это все вылилось в долгое расследование, более полутора тысяч человек оказались на скамье подсудимых.
